Kazakistan Almatı bölgesinde yeni çelik tesisinin inşasına başladı

Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Almatı'da bulunan Kazybek Bek sanayi bölgesinde Asia United Steel adında büyük ölçekli bir çelik üretim tesisinin inşası resmen başladı. 289 milyar RSD (555,89 milyon $) değerindeki proje, ülkenin güneyindeki en büyük çelik üretim tesislerinden biri olmaya aday.

Bölgesel sanayi ve istihdamı güçlendirecek büyük yatırım

Yeni tesis üç aşamada inşa edilecek ve tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık yaklaşık 1,2 milyon mt çelik üretecek. Üretim hem yerel hem de uluslararası pazarlarda yüksek talep gören inşaat ve endüstriyel çelik ürünlere odaklanacak.

Projenin yaklaşık 600 kişilik kalıcı istihdam yaratması bekleniyor. Bu durum bölgedeki sanayi iş gücünü önemli ölçüde güçlendirecek. Yetkililer, tesisin teknoloji transferi, tedarik zinciri gelişimi ve Almatı bölgesi başta olmak üzere ülkenin tamamı için uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

İnşaat takvimi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım

2027 yılına kadar aşamalı olarak tamamlanması planlanan tesis, çevresel standartlara uygun şekilde çevresel etkiyi en aza indirmek için enerji verimli elektrikli fırınlar kullanacak. Tam kapasiteye ulaştığında Asia United Steel, Kazakistan’ın metalürji sektörünü güçlendiren ve ülkenin daha geniş sanayileşme hedeflerini destekleyen önemli bir çelik ihracatçısı haline gelecek.