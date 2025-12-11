 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistan...

Kazakistan Almatı bölgesinde yeni çelik tesisinin inşasına başladı

Perşembe, 11 Aralık 2025 12:32:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Almatı'da bulunan Kazybek Bek sanayi bölgesinde Asia United Steel adında büyük ölçekli bir çelik üretim tesisinin inşası resmen başladı. 289 milyar RSD (555,89 milyon $) değerindeki proje, ülkenin güneyindeki en büyük çelik üretim tesislerinden biri olmaya aday.

Bölgesel sanayi ve istihdamı güçlendirecek büyük yatırım

Yeni tesis üç aşamada inşa edilecek ve tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık yaklaşık 1,2 milyon mt çelik üretecek. Üretim hem yerel hem de uluslararası pazarlarda yüksek talep gören inşaat ve endüstriyel çelik ürünlere odaklanacak.

Projenin yaklaşık 600 kişilik kalıcı istihdam yaratması bekleniyor. Bu durum bölgedeki sanayi iş gücünü önemli ölçüde güçlendirecek. Yetkililer, tesisin teknoloji transferi, tedarik zinciri gelişimi ve Almatı bölgesi başta olmak üzere ülkenin tamamı için uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

İnşaat takvimi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım

2027 yılına kadar aşamalı olarak tamamlanması planlanan tesis, çevresel standartlara uygun şekilde çevresel etkiyi en aza indirmek için enerji verimli elektrikli fırınlar kullanacak. Tam kapasiteye ulaştığında Asia United Steel, Kazakistan’ın metalürji sektörünü güçlendiren ve ülkenin daha geniş sanayileşme hedeflerini destekleyen önemli bir çelik ihracatçısı haline gelecek.


Etiketler: Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Kazakistan merkezli Qarmet galvanizli çelik ve polimer kaplama kapasitesini genişletecek

10 Eki | Çelik Haberler

Qarmet çelik sektörünü modernize etmek için Çinli şirketlerle iş birliğine gidiyor

04 Eyl | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet Temirtau'da yeni bir döküm ve haddeleme kompleksi inşa edecek

11 Ağu | Çelik Haberler

Qarmet önümüzdeki beş yıl içerisinde büyük ölçekli yatırım yapmayı planlıyor

10 Haz | Çelik Haberler

Tubacex Kazakistan’da dikişsiz boru tesisi kurmayı planlıyor

30 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet Karaganda tesisinde yeni kok bataryaları kuracak

16 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet çelik dahil birçok sektöre yatırım için Çinli şirketlerle anlaşmalar imzaladı

07 Kas | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet boru üretimini artıracak

05 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet 2024’te üretimi artırmayı hedefliyor

04 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Temirtau emisyonların azaltılması için çevresel yatırımlarına devam edecek

12 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis