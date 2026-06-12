Kazakistan’ın AB’ye çelik ihracatında SKDM maliyetleri yıllık 100 milyon €’nun üzerine çıkabilir

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Kazakistan Ticaret Geliştirme Merkezi QazTrade, Kazakistan’ın alüminyum ve demir-çelik sektörlerinin Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum seviyesini değerlendiren bir rapor yayımladı.

AB tarafından finanse edilen proje kapsamında hazırlanan raporun, SKDM’nin Kazakistanlı ihracatçılar üzerindeki olası etkilerini incelediği, aynı zamanda düşük emisyonlu üretim ve emisyon raporlama süreçlerine geçişi destekleyecek adımları da ortaya koyduğu belirtildi.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Zhanel Kushukova, 2025 sonunda AB’nin, Kazakistan’ın dış ticaretinin yaklaşık %31’ini ve toplam ihracatının %44’ünü oluşturduğunu ifade etti.

SKDM’ye uyum için yol haritası

Raporda SKDM’nin Kazakistan’ın alüminyum ve demir-çelik sektörleri üzerindeki etkisi değerlendirilirken, ihracatçıların yeni sürdürülebilirlik gerekliliklerine uyum sağlamasına yardımcı olacak aşamalı bir yol haritasının da sunulduğu dile getirildi. Verilen öneriler arasında emisyon raporlama uygulamalarının geliştirilmesinin, Avrupalı müşterilerle iş birliğinin güçlendirilmesinin ve AB pazarındaki rekabet gücünün artırılmasının yer aldığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelerde SKDM’nin gelişmesiyle birlikte Kazakistan’ın alüminyum ve demir-çelik sektörlerinin artan raporlama ve uyum yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacağı, bu durumun erken hazırlık ve uluslararası emisyon doğrulama ve raporlama standartlarına uyumun önemini gösterdiği aktarıldı.

AB Kazakistan Delegasyonu İş Birliği Başkanı Johannes Baur, daha şeffaf ve sürdürülebilirlik odaklı raporlama sistemlerinin Kazakistanlı ihracatçıların değişen uluslararası pazarlarda rekabetçi kalmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

QazTrade Genel Müdür Yardımcısı Nurlan Kulbatyr ise sanayi ihracatçılarının AB’nin yeni düzenlemelerine uyum sağlamasını desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar başlatıldığını ve hedeflerinin hem uyum maliyetlerini azaltmak hem de AB pazarındaki rekabetçiliği korumak olduğunu söyledi.

En büyük etki çelik sektöründe görülecek

Raporun başyazarı olan ITC Uluslararası Uzmanı Joost Pauwelyn, Kazakistan’ın AB’ye her yıl 600 milyon €’nun üzerinde çelik ve alüminyum ürünü ihraç ettiğini ifade etti. İhracatçıların SKDM kapsamındaki varsayılan emisyon değerlerini kullanması halinde yıllık maliyetlerin 100 milyon €’yu aşabileceğine dikkat çekti. Bu maliyetlerin yaklaşık %90’ının çubuk ürünlerinde yoğunlaşacağını ve söz konusu ürünlerde SKDM maliyetlerinin ürün değerinin %123’üne kadar çıkabileceğini vurguladı.

Pauwelyn, gerçek emisyonların ölçülüp raporlanması, yerel doğrulayıcı kuruluşların akredite edilmesi, üretim tesislerinde emisyonların azaltılması ve ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi adımların bu maliyetleri önemli ölçüde düşürebileceğini kaydetti.