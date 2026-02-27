Qarmet yeni kok bataryası kompleksi için uzun vadeli finansman sağladı

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, yeni kok bataryası kompleksinin inşası için Kazakistan Kalkınma Bankası (DBK) ile uzun vadeli kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Proje kapsamında faaliyette bulunan eski tesislerin yerine toplam yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli iki modern kok bataryasının inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu sayede Qarmet’in üretim verimliliğini artırmayı, maliyetlerini düşürmeyi ve hammadde açısından kendi kendine yeterliliği güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

2029’dan itibaren istikrarlı kok arzı hedefleniyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2029 yılından itibaren yıllık yaklaşık 2,5 milyon mt kok üretimi gerçekleştirilmesinin ve böylece Qarmet’in yüksek fırın operasyonları için uzun vadeli arz güvenliğini güvence altına almasının beklendiği dile getirildi.

Toplam yatırım tutarının yaklaşık 435 milyon $ olduğu belirtilirken, DBK’nın anlaşma kapsamında Çin yuanı cinsinden 13 yıl vadeli kredi yoluyla 337 milyon $’a kadar finansman sağlayacağı paylaşıldı.

İthalata olan bağımlılık azaltılacak ve çevresel performans iyileştirilecek

DBK Yönetim Kurulu Başkanı Marat Yelibayev’e göre modernizasyon programı sayesinde Qarmet, 2029 yılı itibarıyla ithal koka olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırabilecek.

Ayrıca yeni tesislerde emisyonları azaltmayı ve bölgesel hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan gelişmiş gaz arıtma sistemlerinin kullanılacağı vurgulandı.