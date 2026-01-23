 |  Giriş 
Qarmet yeni haddehanesinin inşasına başladı, ilk inşaat demiri teslimatlarını 2026’da yapmayı hedefliyor

Cuma, 23 Ocak 2026 13:48:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, çelik tesisinde yeni bir profil haddehanesinin inşasına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre haddehanenin bu yıl içerisinde devreye alınması ve ilk inşaat demiri teslimatlarının yıl bitmeden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Qarmet, proje sahasındaki hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda yüksek fırının su boru hattının yönünün değiştirildiği, üretim sahasında bulunan kullanılmayan yapıların söküldüğü, gerekli altyapı bağlantılarının sağlandığı ve tesviye ve erişim düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği vurgulandı.

Haddeleme kapasitesi önemli ölçüde artacak

Qarmet şu an yıllık 400.000 mt kapasiteli bir profil haddehanesi işlettiğini ve bu tesiste 10 mm ile 32 mm çaplarında inşaat demiri üretimi gerçekleştirdiğini paylaştı. Yeni haddehane ile birlikte uzun mamul üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ve tesisin profil üretim kapasitesinin yıllık 540.000 mt seviyesine kadar çıkacağını bildirdi.

Yeni tesiste saatte 100 mt kapasiteli yüksek verimli bir tavlama fırını kurulacağı paylaşıldı. Ayrıca modern haddeleme teknolojilerinin entegre edilmesiyle operasyonel verimliliğin artırılmasının ve uluslararası ürün kalite standartlarının karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.


