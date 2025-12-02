Kazakistanlı Qarmet yeni kok bataryalarının inşaatına başladı

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, 8-9 No’lu yeni kok bataryalarının inşaatına başlayarak modernizasyon programında önemli bir adım attığını açıkladı.

Şirketin basın açıklamasına göre yıllık toplam 1,5 milyon mt kok kapasitesine sahip olacak yeni bataryalar, tesisin yüksek fırınlarına istikrarlı bir hammadde tedariki sağlayacak ve üretimde uzun vadeli sürdürülebilirlik imkanı tanıyacak. 8-9 No’lu bataryaların faaliyete geçmesiyle birlikte 1960'lı yıllarda inşa edilen ve 65 yıldan uzun süredir kesintisiz olarak çalışan 1-4 No’lu bataryaların devre dışı bırakılacağı söylendi. Qarmet bu eski bataryaların değiştirilmesi sayesinde çevresel performansı iyileştirmeyi, üretim maliyetlerini azaltmayı ve otomasyon ile daha güvenli hale getirilmiş çalışma koşulları sağlamayı hedefliyor.

Qarmet kok kompleksinin inşaatı, mühendislik çalışmaları ve yardımcı sistemleri kapsayan proje için toplam 369 milyon $ değerinde yatırım yaptı. 2027 yılında yeni bataryalardan ilkinin devreye alınması ve Temirtau tesisine teslimatların başlaması bekleniyor.