 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistanlı...

Kazakistanlı Qarmet yeni kok bataryalarının inşaatına başladı

Salı, 02 Aralık 2025 11:45:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, 8-9 No’lu yeni kok bataryalarının inşaatına başlayarak modernizasyon programında önemli bir adım attığını açıkladı.

Şirketin basın açıklamasına göre yıllık toplam 1,5 milyon mt kok kapasitesine sahip olacak yeni bataryalar, tesisin yüksek fırınlarına istikrarlı bir hammadde tedariki sağlayacak ve üretimde uzun vadeli sürdürülebilirlik imkanı tanıyacak. 8-9 No’lu bataryaların faaliyete geçmesiyle birlikte 1960'lı yıllarda inşa edilen ve 65 yıldan uzun süredir kesintisiz olarak çalışan 1-4 No’lu bataryaların devre dışı bırakılacağı söylendi. Qarmet bu eski bataryaların değiştirilmesi sayesinde çevresel performansı iyileştirmeyi, üretim maliyetlerini azaltmayı ve otomasyon ile daha güvenli hale getirilmiş çalışma koşulları sağlamayı hedefliyor.

Qarmet kok kompleksinin inşaatı, mühendislik çalışmaları ve yardımcı sistemleri kapsayan proje için toplam 369 milyon $ değerinde yatırım yaptı. 2027 yılında yeni bataryalardan ilkinin devreye alınması ve Temirtau tesisine teslimatların başlaması bekleniyor.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Kazakistan BDT Çelik Üretimi Qarmet 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay seyrederken koklaşabilir taş kömürü fiyatları geriledi

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’in metalürjik kok ihracatı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %13,9 düştü

19 Kas | Çelik Haberler

Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına antidamping vergisi önerdi

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatlarında yapılan dördüncü artış kabul görse de yeni artışlar şüpheli

14 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de kok üreticilerinin fiyat artışları kabul gördü, yeni artışlar yolda

07 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de kok üreticileri yerel fiyatlarda üçüncü kez artışa hazırlanıyor

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatlarının artması bekleniyor, koklaşabilir taş kömürü arzı azaldı

24 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları değişmedi ancak artış bekleniyor

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Hint RINL 90.000 mt yüksek fırın kalite kok için alım ihalesi açtı

16 Eki | Çelik Haberler

Synergy Capital Hindistan’da metalürjik kok tesisi satın aldı

07 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis