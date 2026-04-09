Kazakistan ve Çin 1,2 milyar $ yatırımla çelik tesisi kurmayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Kazakistan ve Çin, Kazakistan’ın güneyinde toplam 1,2 milyar $ yatırımla ve yıllık 3 milyon mt’a kadar kapasiteye sahip bir çelik tesisi kurmayı planlıyor. Projenin, Çinli yatırımcı Fujian Hengwang Investment Co., Ltd. katılımıyla hayata geçirilmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu plan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğini ortaya koyarken, Kazakistan’ın sanayi sektörüne yabancı yatırım çekme çabalarını da yansıtıyor.

Planlanan tesisin Kazakistan’ın güneyinde inşa edileceği belirtilirken, nihai lokasyona ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi. Bölgenin, stratejik konumu ve ulaşım hatlarına erişimi nedeniyle son dönemde sanayi yatırımları açısından öne çıktığı bildirildi.

Ülkenin çelik üretim kapasitesini artırması hedefleniyor

Haberlere göre tesisin metalürjik üretime odaklanarak Kazakistan’ın yerel çelik üretimine katkı sağlaması ve ithalata bağımlılığı azaltması bekleniyor. Yatırımın ayrıca ülkede çelik ürün arzını daha istikrarlı hale getirerek son kullanıcı sektörleri destekleyeceği ifade edildi.

Projenin:

yeni istihdam olanakları yaratması,

Kazakistan ’ın sanayi altyapısını güçlendirmesi,

iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırması bekleniyor.

Ayrıca söz konusu çelik tesisi, Kazakistan’ın imalat ve metalurji sektörlerini geliştirmeye yönelik geniş stratejisiyle uyumlu olup, ülkenin bölgesel ticaret ve lojistik ağlarıyla entegrasyonunu artırma hedefini de destekliyor. Aynı zamanda proje, Çin’in yurt dışı yatırımlar yoluyla sanayi ortaklıklarını güçlendirme ve üretim kapasitesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.