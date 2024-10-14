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Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

Pazartesi, 14 Ekim 2024 13:39:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin çelik üretimi, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 2,3 milyon mt’a kıyasla %14 artarak 2,6 milyon mt seviyesine çıkarken kömür üretimi yıllık %4 artışla 4,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Qarmet’in konsantre demir cevheri üretimi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,9 milyon mt’a kıyasla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Qarmet Genel Direktörü Vadim Basin, şirketin 2028 yılına kadar 5 milyon mt çelik, 9 milyon mt kömür ve 5 milyon mt konsantre demir cevheri üretimi gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Qarmet, bu yıl çelik üretimini yıllık 3,5 milyon mt ve çelik sevkiyatlarını yıllık 3,2 milyon mt seviyelerine çıkarmayı hedeflediğini bildirmişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Ham Çelik Hammaddeler Kazakistan BDT Çelik Üretimi 

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