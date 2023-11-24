Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi yüksek fırındaki bakım çalışmaları nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

Cuma, 24 Kasım 2023 10:11:04 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %4,7 düşüşle 839.000 mt ham çelik üretirken, şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,6 düşerek 753.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ham çelik ve pik demir üretimindeki düşüş Chelyabinsk tesisinde bulunan 5 No’lu yüksek fırında gerçekleştirilen bakım çalışmalarından kaynaklandı. Öte yandan şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %17,4 artışla 2,85 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel 2022 yılının aynı dönemine göre %2 düşüşle 2,62 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %2,1 düşerek 2,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %15,8 düşüşle 7,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %43,2 artışla 1 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %139,2 artışla 732.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %28 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %30,5 düşerek 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %6,6 düşerek 508.000 mt olurken yılın ilk dokuz ayında Mechel’in termal kömür satışları yıllık %28,7 düşüşle 1,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %66,5 düşüşle 117.000 mt oldu. İlk dokuz ayda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %42,4 düşerek 770.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %4,3 düşüşle 531.000 mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde Mechel’in kok satışları yıllık %1,9 düşüşle 1,64 milyon mt oldu. Öte yandan söz konusu çeyrekte şirketin ferrosilikon satışları başlıca ihracat sözleşmesine yönelik teslimatların tamamlanması nedeniyle çeyreklik bazda %19 geriledi ve 17.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda şirketin toplam uzun mamul satışı %6,9’luk bir düşüş kaydederek 1,83 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %4,6 düşerek 209.000 mt oldu.