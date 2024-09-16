Kazakistan merkezli Qarmet bu yıl çelik üretimini 3,5 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, faaliyetleriyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Yapılan açıklamada, bu yıl şirketin çelik üretimini yıllık 3,5 milyon mt ve çelik sevkiyatlarını yıllık 3,2 milyon mt seviyelerine çıkarmayı planladığını ifade edildi. Zorlu koşullara rağmen üretimine devam edebildiği ve hedeflerini karşıladığı aktarıldı. Bununla birlikte Qarmet’in ekipmanlarını modernize etmeye ve onarmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Aynı açıklamada, “Eylül ayına yönelik ana hedeflerimiz günlük 14.000 mt aglomerat üretmenin yanı sıra haddehanedeki üretimi ve sevkiyatlarımızı artırmak. Bununla birlikte ikinci galvanizleme hattında 10 günlük onarım çalışmaları yapılması ve boyama hattının çalışmalar sırasında kesintisiz faaliyet göstermesi için çelik stoklanması planlanıyor,” ifadelerine yer verildi.