Kazakistan Çinli ortakla yeni çelik tesisi inşaatına başladı

Basında çıkan haberlere göre Çinli Guangdong Wantai Supply Chain Co., Ltd. ile Kazakistan merkezli devlet destekli Taraz Industrial Enterprise, Kazakistan'ın Zhambyl bölgesindeki Taraz kentinde 61 milyar KZT (129 milyon $) yatırımla yeni bir metalurji tesisinin inşaatına başladı.

Temel atma töreni, 28 Temmuz'da bölgede yürütülen geniş kapsamlı sanayi yatırım programı kapsamında gerçekleştirildi. Çelik tesisi, Taraz sanayi bölgesinde aynı anda başlatılan iki büyük projeden biri olurken, iki yatırımın toplam değeri 305 milyon $ seviyesinde yer alıyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt'a ulaşacak

Haberlere göre yeni tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 1 milyon mt'a kadar çelik üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste şu ürünlerin üretilmesi planlanıyor:

Sıcak rulo sac

Paslanmaz çelik ürünleri

Kaynaklı boru

Galvanizli boru

İnşaat demiri

Diğer çelik ürünleri

Projenin ilk aşamasının 2028 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. İnşaat aşamasında 500 kişiye istihdam sağlanması, tesis tamamlandığında ise 260 kalıcı istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Kazakistan'ın sanayi geliştirme stratejisinin bir parçası

Kazakistan hükümeti, projenin ekonominin çeşitlendirilmesi, imalat sanayisinin geliştirilmesi ve yabancı yatırımların çekilmesine yönelik stratejisini desteklediğini belirtti.

Bölgedeki yetkililerin verdiği bilgiye göre Zhambyl bölgesinde halen yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlaması beklenen 116 yatırım projesi bulunuyor. Bölgenin bu yıl 47 yatırım projesini devreye alması planlanıyor.