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Qarmet yeni uzun mamul haddehanesini 2026 sonunda devreye almayı hedefliyor

Salı, 03 Kasım 2026 12:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 2 Kasım'daki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet'in Temirtau'daki yeni uzun mamul haddehanesini 2026 yılı sonunda devreye almayı planladığı belirtildi.

Yıllık kapasite 540.000 mt'u aşacak

Çinli teknoloji ortağı CERI ile geliştirilen tesisin yıllık kapasitesinin 540.000 mt'u aşacağı, ürün yelpazesinde A600 ve A1000 kalitelerinde yüksek mukavemetli inşaat demirinin yanı sıra köşebent ve U profilin yer alacağı aktarıldı. Saatte 100 mt'a kadar metal işleyebilen bir tav fırınının bulunacağı tesiste ana teknolojik ekipmanların montajının ve destekleyici altyapının inşasının devam ettiği kaydedildi.

Proje yurt içi çelik tedarikini destekleyecek

Yatırımın Qarmet'in uzun mamul üretimini artıracağı, Kazakistan'ın ithalata bağımlılığını azaltacağı ve nükleer santraller dahil inşaat projelerine yönelik tedarik kapasitesini güçlendireceği ifade edildi.

Haddehanenin Qarmet'in toplam 3,5 milyar $ tutarındaki yatırım programının bir parçasını oluşturduğu belirtilirken, program kapsamında yeni kok bataryaları, galvanizleme ve polimer kaplama hattı ile döküm ve haddeleme kompleksinin de yer aldığı aktarıldı.

Etiketler: Uzun Ürünler Kazakistan BDT Çelik Üretimi Qarmet 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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