Qarmet yeni 8 No'lu kok bataryasında refrakter astar çalışmalarına başladı

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, yerel basında yer alan haberlere göre Temirtau çelik tesisindeki yeni 8 No'lu kok bataryasında refrakter astar çalışmalarına başlayarak 8 ve 9 No'lu kok bataryalarının inşasında yeni bir aşamaya geçti. İki yeni ünitenin toplam yıllık kuru kok üretim kapasitesi 1,5 milyon mt'a kadar çıkacak.

8 No'lu bataryanın ilk refrakter tuğlaları Qarmet Yönetim Kurulu Başkanı Petr Trushin ve projede yer alan Çinli kok mühendisliği şirketi ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation Genel Müdür Yardımcısı Wang Mingdeng tarafından döşendi. Trushin'e göre Qarmet, 8 No'lu kok bataryasını 2027 yılının Kasım ayında devreye almayı planlıyor.

Yaklaşık 55.000 mt refrakter malzeme kullanılacak

8 ve 9 No'lu kok bataryalarının inşası için yaklaşık 55.000 mt refrakter malzeme gerekecek. Söz konusu malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanacak ve yeni ünitelerin dayanıklılığını ve sızdırmazlığını sağlayacak şekilde tasarlandı. Öte yandan 9 No'lu bataryanın inşası da altyapı geliştirme ve çelik konstrüksiyon montajı dahil olmak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Yeni kok bataryaları Qarmet'in en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip üniteleri arasında yer alacak. Yeni bataryaların tasarlanan üretim seviyelerine ulaşmasının ardından şirket, 1960'lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren 1-4 No'lu kok bataryalarını kademeli olarak devre dışı bırakmayı planlıyor.

Yeni bataryalar yüksek fırın faaliyetlerini destekleyecek

Qarmet, yeni ünitelerin yüksek fırın faaliyetleri için kok tedarikini güçlendirmesini ve entegre çelik üretim döngüsünün istikrarını artırmasını bekliyor. Kok kütlesinin daha homojen şekilde ısıtılmasının ürün kalitesini artırması beklenirken, yeni gaz temizleme sisteminin atmosfere salınan emisyonları azaltması amaçlanıyor. Eski ünitelerin değiştirilmesinin ayrıca otomasyon ve iş güvenliğini artırırken faaliyet maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

8 ve 9 No'lu kok bataryalarının inşası Qarmet'in geniş kapsamlı modernizasyon programının bir parçasını oluşturuyor. Şirket daha önce projenin kok üretim altyapısı, mühendislik şebekeleri ve yardımcı sistemler dahil olmak üzere yaklaşık 369 milyon $ yatırım içerdiğini açıklamıştı.