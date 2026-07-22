Kazakistan otomotiv üretiminde yerlileşmeyi artırmak için 2028'de otomotiv çeliği üretimine başlamayı hedefliyor

Kazakistan, otomotiv sektöründeki yerlileşme oranını artırma stratejisi kapsamında yerel otomotiv çeliği üretimini başlatmayı ve yerel otomotiv yan sanayisini geliştirmeyi planlıyor. Entegre çelik üreticisi Qarmet'in açıklamasına göre şirketin 2028 yılında otomotiv kalitesinde çelik üretimine başlaması hedefleniyor.

Hükümet yerlileşme stratejisini hızlandırıyor

Söz konusu girişim, Başbakan Olzhas Bektenov başkanlığında gerçekleştirilen hükümet toplantısında ele alındı. Bektenov, Sanayi ve İnşaat Bakanlığına bir ay içinde yerli otomotiv parçası üretiminin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir plan hazırlaması talimatını verdi.

Başbakan Bektenov, modern sanayi standartlarını karşılayan yerli otomotiv parçaları üretim altyapısının oluşturulmasının Kazakistan için stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Bunun için araç üretiminde kullanılan yerli malzeme çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bektenov, Qarmet'in Karaganda bölgesindeki tesislerinde halihazırda otobüs ve kamyonlara yönelik vasıflı çelik kaliteleri ürettiğini, bir sonraki aşamada ise binek otomobillere yönelik otomotiv çeliği üretimine geçileceğini ifade etti.

Qarmet 2028'de otomotiv çeliği, 2029'da gövde parçaları üretecek

Mevcut takvime göre Qarmet, 2028 yılında otomotiv kalitesinde sac üretimine, 2029 yılında ise preslenmiş araç gövde parçalarının ticari üretimine başlamayı planlıyor.

Kurulması planlanan tesisin yıllık en az 100.000 adet preslenmiş araç gövde seti üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Üretimde kullanılacak hammaddelerin ise en az %75'inin yerel çelikten karşılanması hedefleniyor.

İthalata bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Projenin, yüksek katma değerli çelik ürünlerine yönelik uzun vadeli ve istikrarlı talep oluşturmasının yanı sıra Kazakistan'ın ithal araç gövde panellerine bağımlılığını azaltması ve otomotiv sektöründe yaratılan yerel katma değeri artırması bekleniyor.

Girişimin stratejik önem taşıdığını belirten Bektenov, ülkenin yeterli sanayi potansiyeline sahip olmasına rağmen bugüne kadar otomotiv çeliği üretimini geliştiremediğini söyledi. Ayrıca Qarmet'in kapsamlı modernizasyon programının ülkenin çelik sektörü ile otomotiv üreticileri arasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.