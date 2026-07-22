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Kazakistan otomotiv üretiminde yerlileşmeyi artırmak için 2028'de otomotiv çeliği üretimine başlamayı hedefliyor

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 13:44:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan, otomotiv sektöründeki yerlileşme oranını artırma stratejisi kapsamında yerel otomotiv çeliği üretimini başlatmayı ve yerel otomotiv yan sanayisini geliştirmeyi planlıyor. Entegre çelik üreticisi Qarmet'in açıklamasına göre şirketin 2028 yılında otomotiv kalitesinde çelik üretimine başlaması hedefleniyor.

Hükümet yerlileşme stratejisini hızlandırıyor

Söz konusu girişim, Başbakan Olzhas Bektenov başkanlığında gerçekleştirilen hükümet toplantısında ele alındı. Bektenov, Sanayi ve İnşaat Bakanlığına bir ay içinde yerli otomotiv parçası üretiminin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir plan hazırlaması talimatını verdi.

Başbakan Bektenov, modern sanayi standartlarını karşılayan yerli otomotiv parçaları üretim altyapısının oluşturulmasının Kazakistan için stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Bunun için araç üretiminde kullanılan yerli malzeme çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bektenov, Qarmet'in Karaganda bölgesindeki tesislerinde halihazırda otobüs ve kamyonlara yönelik vasıflı çelik kaliteleri ürettiğini, bir sonraki aşamada ise binek otomobillere yönelik otomotiv çeliği üretimine geçileceğini ifade etti.

Qarmet 2028'de otomotiv çeliği, 2029'da gövde parçaları üretecek

Mevcut takvime göre Qarmet, 2028 yılında otomotiv kalitesinde sac üretimine, 2029 yılında ise preslenmiş araç gövde parçalarının ticari üretimine başlamayı planlıyor.

Kurulması planlanan tesisin yıllık en az 100.000 adet preslenmiş araç gövde seti üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Üretimde kullanılacak hammaddelerin ise en az %75'inin yerel çelikten karşılanması hedefleniyor.

İthalata bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Projenin, yüksek katma değerli çelik ürünlerine yönelik uzun vadeli ve istikrarlı talep oluşturmasının yanı sıra Kazakistan'ın ithal araç gövde panellerine bağımlılığını azaltması ve otomotiv sektöründe yaratılan yerel katma değeri artırması bekleniyor.

Girişimin stratejik önem taşıdığını belirten Bektenov, ülkenin yeterli sanayi potansiyeline sahip olmasına rağmen bugüne kadar otomotiv çeliği üretimini geliştiremediğini söyledi. Ayrıca Qarmet'in kapsamlı modernizasyon programının ülkenin çelik sektörü ile otomotiv üreticileri arasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Kazakistan BDT Çelik Üretimi Qarmet 

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