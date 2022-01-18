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Karnataka’nın demir cevheri ihracatına getirilen yasağın kaldırılması talep edildi

Salı, 18 Ocak 2022 11:04:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI), Karnataka eyaletinden yapılan demir cevheri ihracatına getirilen yasağın kaldırılmasını talep etti.

FIMI, Karnataka’nın demir cevheri ihracatı yapılmasına izin verilmeyen tek eyalet olduğunu ve Yüksek Mahkeme’nin 10 yıl önce aldığı kararın piyasa koşullarındaki değişime bağlı olarak gereksiz bulunduğunu belirtti.

Karnataka’ya diğer eyaletlerden ya da ithalat yoluyla demir cevheri tedariki yapılabildiğini söyleyen FIMI, söz konusu eyalette çıkarılan demir cevherinin büyük bir kısmının elde kaldığını ve yurt dışına satış yapılmasına izin verilmediğini ekledi.

Karnataka’nın demir cevheri üretimi yaklaşık 43 milyon mt ve demir cevheri talebi de yıllık 37 milyon mt seviyelerinde yer alıyor. İhracat yapılamadığı için demir cevherinin büyük bir kısmının elde kaldığı biliniyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  madencilik  Hindistan  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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