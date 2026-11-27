Kocaer Çelik, sivil havacılık, otomotiv yan sanayi, dijital ve robotik teknolojiler, yapay zekâ ve diğer ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstermesi planlanan bağlı ortaklığı KCR Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin (KCR High-Tech) kuruluşunun 25 Kasım 2026 tarihinde tescil edildiğini duyurdu.

KCR Yüksek Teknoloji'nin 50 milyon TL tutarındaki sermayesinin %99'una karşılık gelen 49,5 milyon TL'lik payın Kocaer Çelik'e ait olduğu dile getirildi.

Metal işleme ve ileri teknoloji çözümlerine odaklanacak

Yeni bağlı ortaklığın Ar-Ge, tasarım, üretim ve mühendislik alanlarında faaliyet göstermesinin hedeflendiği aktarıldı. Bu kapsamda sivil havacılık ve diğer ileri sanayi sektörleri için parça ve bileşen tasarımı ve üretiminin yanı sıra metal işleme, ısıl işlem ve yüzey kaplama teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Şirketin faaliyet alanları arasında mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ, veri analitiği, Endüstri 4.0 ve yazılım çözümlerinin geliştirilmesinin de yer alacağı bildirildi.