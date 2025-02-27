Kar-Demir Çelik İzmir’de güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin (Kar-Demir) İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali ve lisanssız rüzgâr enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. Söz konusu projenin toplam maliyetinin 78,31 milyon TL seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 15,31 milyon TL olan güneş enerjisi projesi kapsamında toplam 3.120 adet fotovoltaik güneş paneli kurulacak ve santralin kurulu kapasitesi 1.250 MWe seviyesinde yer alacak. Bununla birlikte yatırım maliyeti 63 milyon TL olan 3,6 MWe’lik rüzgâr enerjisi projesi kapsamında tek bir rüzgâr türbini kurulacak.

Her iki santralin kullanım ömrünün yaklaşık 25 yıl olacağı öngörülse de şirket, bu sürenin talebe göre uzatılabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Kar-Demir Çelik, santrallerin inşasını çevre izni ve gerekli diğer izinlerin alınmasından sonraki altı ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.