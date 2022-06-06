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Kaptan Demir Çelik çelikhane ve haddehane kapasitesini artırmayı planlıyor

Pazartesi, 06 Haziran 2022 10:19:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik’in Tekirdağ’da gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane ve haddehane kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,5 milyar TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından çelikhanenin yıllık sıvı çelik kapasitesi 1.140.000 mt’dan 3.140.000 mt’a, haddehanenin yıllık yassı mamul kapasitesi ise 900.000 mt’dan 2.900.000 mt’a yükselecek.

Bu yılın sonu itibarıyla başlaması beklenen inşaat çalışmalarının yaklaşık 24 ay içerisinde tamamlanarak tesisin 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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