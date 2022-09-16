Kanada’nın yeni araç satışları Temmuz ayında %11,9 azaldı

Cuma, 16 Eylül 2022 09:12:30 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Temmuz ayında aylık %11,9 ve yıllık %13,8 düşüşle 153.361 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Haziran ayında kaydedilen 8,12 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 7,27 milyar $’a kıyasla 6,95 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 102.057 adet ile 5,45 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 33.120 adet ile 1,49 milyar $ değerinde kaydedildi.