Kanada’nın yeni araç satışları Ağustos’ta aylık %0,4 azaldı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,4 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 168.620 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 9,52 milyar $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 8,93 milyar $’a kıyasla 9,39 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 111.981 adet ile 6,53 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 56.639 adet ile 2,87 milyar $ değerinde kaydedildi.