Kanada’nın yeni araç satışları Aralık’ta aylık %16,1 düşüş kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %16,1 düşüş ve yıllık %5,2 artışla 135.511 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Kasım ayında kaydedilen 9,39 milyar $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 7,45 milyar $’a kıyasla 8,08 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 95.847 adet ile 5,91 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 39.664 adet ile 2,18 milyar $ değerinde kaydedildi.