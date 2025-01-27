Kanada’nın yeni araç satışları Kasım’da aylık %2,4 düşüş kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %2,4 düşüş ve yıllık %10,1 artışla 160.942 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ekim ayında kaydedilen 9,29 milyar $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 8,07 milyar $’a kıyasla 9,35 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 114.947 adet ile 6,91 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 45.995 adet ile 2,45 milyar $ değerinde kaydedildi.