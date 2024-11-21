Kanada’nın yeni araç satışları Eylül’de aylık %1,5 artış kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Eylül ayında aylık %1,5 ve yıllık %2,6 artışla 168.488 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 9,24 milyar $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 9,15 milyar $’a kıyasla 9,67 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 109.538 adet ile 6,52 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 58.950 adet ile 3,14 milyar $ değerinde kaydedildi.