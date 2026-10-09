Kanada'nın yeni araç satışları 2026 yılının Temmuz ayında %7,4 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın yeni motorlu araç satışları 2026'nın Temmuz ayında aylık %7,4 ve yıllık %2,0 düşüşle 176.156 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri Haziran ayında kaydedilen 10,69 milyar $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 9,93 milyar $'a kıyasla 10,08 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada'nın Kuzey Amerika'da üretilen araç satışları 111.076 adet ile 6,79 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 65.080 adet ile 3,30 milyar $ değerinde kaydedildi.