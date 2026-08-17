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Kanada'nın yeni araç satışları 2026 yılının Mayıs ayında %3,5 artış kaydetti

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 10:12:48 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın yeni motorlu araç satışları 2026'nın Mayıs ayında aylık %3,5 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 190.564 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri Nisan ayında kaydedilen 10,65 milyar $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 10,65 milyar $'a kıyasla 10,90 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada'nın Kuzey Amerika'da üretilen araç satışları 123.805 adet ile 7,45 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 66.759 adet ile 3,44 milyar $ değerinde kaydedildi.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Otomotiv 

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