Kanada'nın yeni araç satışları 2026 yılının Mayıs ayında %3,5 artış kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın yeni motorlu araç satışları 2026'nın Mayıs ayında aylık %3,5 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 190.564 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri Nisan ayında kaydedilen 10,65 milyar $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 10,65 milyar $'a kıyasla 10,90 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada'nın Kuzey Amerika'da üretilen araç satışları 123.805 adet ile 7,45 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 66.759 adet ile 3,44 milyar $ değerinde kaydedildi.