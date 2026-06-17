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Kanada’da yeni araç satışları 2026'nın Nisan ayında %4,2 arttı

Çarşamba, 17 Haziran 2026 09:03:43 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında Kanada’da yeni motorlu araç satışları aylık %4,2 artış ve yıllık %6 düşüşle 183.921 adet seviyesinde yer aldı. Değer bazında ise Kanada’da araç satışları Nisan ayında, Mart ayındaki 10,19 milyar CAD ve 2025 yılı Nisan ayındaki 10,81 milyar CAD seviyelerine kıyasla 10,63 milyar CAD oldu.

Nisan ayında Kuzey Amerika’da üretilen araçların Kanada’daki satışları 124.089 adet olurken, bu satışların değeri 7,53 milyar CAD seviyesinde kaydedildi. Yurt dışında üretilen araçların satışları ise 59.832 adet ve 3,10 milyar CAD değerinde gerçekleşti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Otomotiv 

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