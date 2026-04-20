Kanada’nın yeni araç satışları 2026 yılının Şubat ayında %8,5 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın yeni motorlu araç satışları 2026’nın Şubat ayında aylık %8,5 artış ve yıllık %0,8 düşüşle 124.004 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri Ocak ayında kaydedilen 6,50 milyar $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 7,10 milyar $’a kıyasla 7,10 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 81.313 adet ile 4,94 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 42.691 adet ile 2,17 milyar $ değerinde kaydedildi.