Kanada’nın yeni araç satışları 2026 yılının Ocak ayında %9,9 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın yeni motorlu araç satışları 2026’nın Ocak ayında aylık %9,9 ve yıllık %5,6 düşüşle 114.415 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,55 milyar $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 6,93 milyar $’a kıyasla 6,51 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 75.092 adet ile 4,6 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 39.323 adet ile 2,04 milyar $ değerinde kaydedildi.