Kanada’nın yeni araç satışları 2026 yılının Ocak ayında %9,9 geriledi

Perşembe, 19 Mart 2026 10:05:06 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın yeni motorlu araç satışları 2026’nın Ocak ayında aylık %9,9 ve yıllık %5,6 düşüşle 114.415 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,55 milyar $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 6,93 milyar $’a kıyasla 6,51 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 75.092 adet ile 4,6 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 39.323 adet ile 2,04 milyar $ değerinde kaydedildi.


Benzer Haber ve Analizler

Kanada’nın yeni araç satışları Aralık’ta aylık %16,1 düşüş kaydetti

03 Mar | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Kasım’da aylık %2,4 düşüş kaydetti

27 Oca | Çelik Haberler

Kanada Çin’in Meksika otomotiv sektörüne yaptığı yatırımlar konusunda endişeli

21 Kas | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Eylül’de aylık %1,5 artış kaydetti

21 Kas | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Ağustos’ta aylık %0,4 azaldı

18 Eki | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Şubat ayında %17,8 yükseldi

16 Nis | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Ocak ayında %9,3 düştü

15 Mar | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Aralık ayında %10,8 düştü

15 Şub | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Kasım ayında %4,9 düştü

16 Oca | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Ekim ayında %7,4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler





