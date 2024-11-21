Kanada Çin’in Meksika otomotiv sektörüne yaptığı yatırımlar konusunda endişeli

Kanada yerel basınına göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum’a Çin’in Meksika’ya yaptığı yatırımlar konusundaki kaygılarını ve bunun gelecekteki USMCA anlaşması incelemesini nasıl etkileyeceğini aktardı.

Basına göre Trudeau ve Sheinbaum’un Meksika ile Kanada arasındaki ticari ilişkilere yönelik açıklamaları, Alberta ve Ontario valilerinin Meksika’nın Çin’den yapılan ithalata karşı ABD ve Kanada gibi bir pozisyon almadığı takdirde USMCA anlaşmasından çıkarılması yönündeki taleplerinin ardından geldi.