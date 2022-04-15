Kanada’nın yeni araç satışları Şubat ayında %7 arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 09:21:32 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Şubat ayında aylık %7 artışla ve yıllık %10,9 düşüşle 102.590 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ocak ayında kaydedilen 4,79 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 5,47 milyar $’a kıyasla 5,06 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 72.514 adet ile 3,75 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 30.076 adet ile 1,30 milyar $ değerinde kaydedildi.