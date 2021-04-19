Kanada’nın yeni araç satışları Şubat ayında %22,9 arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:21:09 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, bu yılın Şubat ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %22,9 artış fakat yıllık %6,5 düşüşle 118.542 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Ocak ayında kaydedilen 4,48 milyar $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 5,64 milyar $’a kıyasla, 5,58 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Şubat ayında 87.923 adet ile 4,29 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 30.619 adet ile 1,29 milyar $ değerinde kaydedildi.