Kanada’nın yeni araç satışları Şubat ayında %17,8 yükseldi

Salı, 16 Nisan 2024 09:59:21 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Şubat ayında aylık %17,8 ve yıllık %25,4 artışla 137.686 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ocak ayında kaydedilen 6,42 milyar $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 6,17 milyar $’a kıyasla 7,49 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 92.916 adet ile 5,35 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 44.770 adet ile 2,14 milyar $ değerinde kaydedildi.