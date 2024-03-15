Kanada’nın yeni araç satışları Ocak ayında %9,3 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 09:44:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %9,3 düşüş ve yıllık %13,1 artışla 116.874 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,46 milyar $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 5,85 milyar $’a kıyasla 6,42 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 80.296 adet ile 4,62 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 36.578 adet ile 1,79 milyar $ değerinde kaydedildi.