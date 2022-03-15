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Kanada’nın yeni araç satışları Ocak ayında %9,1 düştü

Salı, 15 Mart 2022 09:07:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %9,1 düşüşle ve yıllık %8,8 artışla 94.264 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Aralık ayında kaydedilen 5,65 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 3,84 milyar $’a kıyasla 4,57 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 69.165 adet ile 3,44 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 25.099 adet ile 1,12 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Kanada  |  benzer haberler »

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