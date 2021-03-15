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Kanada’nın yeni araç satışları Ocak ayında %11,8 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 11:28:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %11,8 ve yıllık %14,5 düşüşle 96.475 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Aralık ayında kaydedilen 5,23 milyar $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 5,03 milyar $’a kıyasla, 4,48 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Ocak ayında 71.110 adet ile 3,46 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 25.365 adet ile 1,02 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Kanada  |  benzer haberler »


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