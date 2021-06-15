Kanada’nın yeni araç satışları Nisan ayında %3,9 düştü

Salı, 15 Haziran 2021 09:54:22 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Nisan ayında aylık %3,9 düşüşle ve yıllık %250,9 artışla 166.709 adet olarak gerçekleşti.

Bu satışın değeri, Mart ayında kaydedilen 8,17 milyar $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 2,31 milyar $’a kıyasla 7,89 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 119.564 adet ile 5,81 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 47.145 adet ile 2,09 milyar $ değerinde kaydedildi.