Kanada’nın yeni araç satışları Nisan ayında %2 düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:15:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Nisan ayında aylık %2 ve yıllık %13,6 düşüşle 143.148 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Mart ayında kaydedilen 7,21 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 7,76 milyar $’a kıyasla 7,02 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 102.748 adet ile 5,27 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 40.400 adet ile 1,74 milyar $ değerinde kaydedildi.