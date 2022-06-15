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Kanada’nın yeni araç satışları Nisan ayında %2 düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:15:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Nisan ayında aylık %2 ve yıllık %13,6 düşüşle 143.148 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Mart ayında kaydedilen 7,21 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 7,76 milyar $’a kıyasla 7,02 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 102.748 adet ile 5,27 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 40.400 adet ile 1,74 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Otomotiv 

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