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Kanada’nın yeni araç satışları Mayıs ayında %8,9 düştü

Cuma, 16 Temmuz 2021 11:02:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Mayıs ayında aylık %8,9 düşüşle ve yıllık %30,8 artışla 151.912 adet olarak gerçekleşti.

Bu satışın değeri, Nisan ayında kaydedilen 7,89 milyar $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 5,19 milyar $’a kıyasla 6,89 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 109.130 adet ile 5,17 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 42.782 adet ile 1,71 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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