Kanada’nın yeni araç satışları Mayıs ayında %8,9 düştü

Cuma, 16 Temmuz 2021 11:02:10 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Mayıs ayında aylık %8,9 düşüşle ve yıllık %30,8 artışla 151.912 adet olarak gerçekleşti.

Bu satışın değeri, Nisan ayında kaydedilen 7,89 milyar $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 5,19 milyar $’a kıyasla 6,89 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 109.130 adet ile 5,17 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 42.782 adet ile 1,71 milyar $ değerinde kaydedildi.