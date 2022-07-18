Kanada’nın yeni araç satışları Mayıs ayında %3,9 arttı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:15:27 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Mayıs ayında aylık %3,9 artışla ve yıllık %4,9 düşüşle 150.371 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Nisan ayında kaydedilen 7,11 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 7,17 milyar $’a kıyasla 7,64 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 112.604 adet ile 5,97 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 37.767 adet ile 1,67 milyar $ değerinde kaydedildi.