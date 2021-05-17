Kanada’nın yeni araç satışları Mart ayında %50,4 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:25:41 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Mart ayında, aylık %50,4 ve yıllık %83 artışla 173.485 adet olarak gerçekleşti.

Bu satışın değeri, Şubat ayında kaydedilen 5,51 milyar $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 4,38 milyar $’a kıyasla, 8,17 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Mart ayında 132.811 adet ile 6,43 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 40,674 adet ile 1,74 milyar $ değerinde kaydedildi.