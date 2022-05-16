Kanada’nın yeni araç satışları Mart ayında %36,9 arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:19:11 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Mart ayında aylık %36,9 artışla ve yıllık %16,8 düşüşle 144.597 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Şubat ayında kaydedilen 5,24 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 8,16 milyar $’a kıyasla 7,12 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 103.717 adet ile 5,36 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 40.880 adet ile 1,76 milyar $ değerinde kaydedildi.