Kanada’nın yeni araç satışları Kasım ayında %4,9 düştü

Salı, 16 Ocak 2024 09:59:22 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,9 düşüş ve yıllık %14,7 artışla 143.723 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ekim ayında kaydedilen 8,37 milyar $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 6,66 milyar $’a kıyasla 8,03 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 102.674 adet ile 5,94 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 41.049 adet ile 2,09 milyar $ değerinde kaydedildi.