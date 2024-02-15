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Kanada’nın yeni araç satışları Aralık ayında %10,8 düştü

Perşembe, 15 Şubat 2024 09:29:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %10,8 düşüş ve yıllık %16,3 artışla 128.193 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Kasım ayında kaydedilen 8,03 milyar $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 6,14 milyar $’a kıyasla 7,43 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 91.533 adet ile 5,49 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 36.660 adet ile 1,94 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Otomotiv 

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