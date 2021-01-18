Kanada’nın yeni araç satışları Kasım ayında %17,2 düştü

Pazartesi, 18 Ocak 2021 10:58:31 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %17,2 ve yıllık %9,9 düşüşle 131.745 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Ekim ayında kaydedilen 7,06 milyar $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 6,46 milyar $’a kıyasla, 6,03 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Kasım ayında 94.911 adet ile 4,49 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 36.834 adet ile 1,54 milyar $ değerinde kaydedildi.