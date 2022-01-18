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Kanada’nın yeni araç satışları Kasım ayında %11,1 düştü

Salı, 18 Ocak 2022 09:17:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları Kasım ayında aylık %11,1 ve yıllık %12,8 düşüşle 116.636 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ekim ayında kaydedilen 6,29 milyar $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 6,15 milyar $’a kıyasla 5,77 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 95.819 adet ile 4,48 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 29.025 adet ile 1,29 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada  otomotiv  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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