Kanada’nın yeni araç satışları Haziran ayında %1,4 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 09:13:27 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Haziran ayında aylık %1,4 artışla ve yıllık %9,7 düşüşle 153.361 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 7,70 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 7,93 milyar $’a kıyasla 8,09 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 116.665 adet ile 6,40 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 36.696 adet ile 1,69 milyar $ değerinde kaydedildi.