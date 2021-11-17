Kanada’nın yeni araç satışları Eylül ayında %3,7 düştü

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:19:08 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, bu yılın Eylül ayında, aylık %3,7 ve yıllık %18,9 düşüşle 144.276 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 6,95 milyar $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 7,92 milyar $’a kıyasla 6,75 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 103.159 adet ile 4,98 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 41.117 adet ile 1,76 milyar $ değerinde kaydedildi.