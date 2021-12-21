Kanada’nın yeni araç satışları Ekim ayında %8,9 düştü

Salı, 21 Aralık 2021 09:51:02 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, bu yılın Ekim ayında, aylık %8,9 ve yıllık %17,1 düşüşle 132.678 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Eylül ayında kaydedilen 6,80 milyar $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 7,12 milyar $’a kıyasla 6,40 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 95.819 adet ile 4,82 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 36.859 adet ile 1,58 milyar $ değerinde kaydedildi.