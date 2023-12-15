Kanada’nın yeni araç satışları Ekim ayında %7,4 düştü

Cuma, 15 Aralık 2023 09:56:15 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları Ekim ayında aylık %7,4 düşüş ve yıllık %15,3 artışla 151.144 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Eylül ayında kaydedilen 9,11 milyar $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 6,85 milyar $’a kıyasla 8,37 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 107.450 adet ile 6,21 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 43.694 adet ile 2,15 milyar $ değerinde kaydedildi.