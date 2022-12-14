Kanada’nın yeni araç satışları Ekim ayında %5,2 azaldı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:12:54 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ekim ayında aylık %5,2 düşüşle ve yıllık %0,8 artışla 132.260 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Eylül ayında kaydedilen 7,34 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 6,29 milyar $’a kıyasla 7,01 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 100.487 adet ile 5,58 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 31.773 adet ile 1,43 milyar $ değerinde kaydedildi.