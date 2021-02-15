Kanada’nın yeni araç satışları Aralık ayında %16,9 ve 2020 yılında %26,6 düştü

Pazartesi, 15 Şubat 2021 11:41:04 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %16,9 ve yıllık %4,1 düşüşle 109.352 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Kasım ayında kaydedilen 6,03 milyar $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 5,28 milyar $’a kıyasla 5,23 milyar $ oldu.

Aralık ayında, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 80.092 adet ile 3,96 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 29.260 adet ile 1,26 milyar $ değerinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları 2019 yılında satılan 1.961.298 adede kıyasla %26,6 düşüşle 1.440.042 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, 2019 yılında kaydedilen 85 milyar $’a kıyasla 75 milyar $ oldu.